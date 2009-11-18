На Полтавщине на свадьбе отравились 7 человек
14:02, 18 ноября 2009Страна
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Пищевое отравление
16-17 ноября с пищевым отравлением после празднования свадьбы в Зиньковском районе Полтавской области госпитализированы семь человек, в том числе 15-летняя девушка.
Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении МЧС в Полтавской области.
«Все они несколько дней гуляли на свадьбе. Сейчас выясняется, что ели. Пострадавшие госпитализированы в инфекционное отделение Опишнянской районной больницы. Состояние пострадавших - средней тяжести», - сказала помощник начальника ГУ МЧС в Полтавской области Светлана НАТАЛЕНКО.
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