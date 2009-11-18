На Полтавщине на свадьбе отравились 7 человек

16-17 ноября с пищевым отравлением после празднования свадьбы в Зиньковском районе Полтавской области госпитализированы семь человек, в том числе 15-летняя девушка.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении МЧС в Полтавской области.

«Все они несколько дней гуляли на свадьбе. Сейчас выясняется, что ели. Пострадавшие госпитализированы в инфекционное отделение Опишнянской районной больницы. Состояние пострадавших - средней тяжести», - сказала помощник начальника ГУ МЧС в Полтавской области Светлана НАТАЛЕНКО.