В Украине проверены около 8 тысяч аптек на наличие лекарств

В Украине проверены около 8 тысяч аптечных заведений на наличие необходимого перечня лекарств.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Как сообщил заместитель председателя Государственной инспекции по контролю качества лекарственных средств и изделий медицинского назначения Леонид КОСЯЧЕНКО, во время селекторного совещания в Минздраве Украины, продолжается мониторинг цен во всех регионах Украины.

«Нарушения ценовой дисциплины сегодня нет. Все, кто реализует лекарственные средства, действует в рамках установленного коридора цен», - сказал Л.КОСЯЧЕНКО.

Вместе с тем, за те или иные нарушения в сфере обращения лекарственных средств аннулировано 50 лицензий. Также он объяснил, что препарат «Озельтамивир”, который отсутствует в аптечной сети, в полном объеме обеспечен в медучреждениях всех уровней.

Кроме того министр здравоохранения Украины Василий КНЯЗЕВИЧ информировал о подписании приказа о предметно-количественном учете препарата «Тамифлю». Он объяснил, что такой шаг является упреждающим, чтобы уберечь медиков от «дел врачей».

«Я не хотел бы, чтобы сегодня фармацевтическую систему делали врагами народа. Однако, правила игры должны соблюдать все стороны – и государство, и бизнес», - сказал В.КНЯЗЕВИЧ.