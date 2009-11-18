Спорт, от которого худеют быстрее всего

Современным женщинам часто не удается найти время для посещения фитнес-клуба. Как же быть? Специалисты уверяют, что не стоит расстраиваться. Они обнаружили занятие, которое помогает похудеть быстрее, чем фитнес.

Как пишет passion.ru, было проведено исследование с участием 100 женщин в возрасте до 45 лет. Им предложили вместо посещения занятий по фитнесу, отправиться в спортклуб и поиграть в... футбол. Результаты превзошли ожидания.

Оказалось, что футбол позволяет куда более быстро вернуть стройность, нежели фитнес или пробежки. Очень удобно то, что чтобы играть в футбол, необязательно ходить в клуб, а можно за таким занятием весело проводить семейные вечера.

Ученые объяснили, почему у любительниц футбола более высокие результаты, чем у посетительниц фитнес-клубов. Оказывается, дело в мотивации. Если игра - это не только активная тренировка, но и интересная игра, то фитнес - это просто комплекс физических упражнений, который иногда не приносит удовольствия.

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