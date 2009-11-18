Пара долек шоколада в день спасёт от стресса

Человеку достаточно потреблять 40 граммов темного шоколада в день, чтобы спасти себя от стресса, сообщает агентство Reuters со ссылкой на последнее исследование немецких и швейцарских ученых.

По их мнению, потребление шоколада на протяжении двух недель способствует понижению гормонов стресса и устраняет дисбаланс в организме. "Согласно исследованию, 40 граммов шоколада каждый день в течение двух недель достаточно, чтобы отрегулировать обмен веществ в организме здорового человека", - говорится в сообщении команды Сунила Кошара из исследовательского центра в Лозанне.

При этом ученые предупреждают, что такой высококалорийный продукт следует потреблять в ограниченном количестве, чтобы не получить проблемы с лишним весом.

Ранее проводимые исследования также указывали на полезные свойства шоколад. Так, вещество флаванол, содержащееся в главном компоненте шоколада - бобах какао - улучшает кровоток в мозге и способствует мыслительной деятельности. Эти данные опубликовали американские ученые в журнале Neuropsychiatric Disease and Treatment.

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