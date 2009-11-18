Украинские аптеки оштрафовали на 15,8 млн грн

Налоговики уже оштрафовали аптечные заведения на сумму 15,8 млн. грн. и изъяли из незаконного обращения медицинской продукции на общую сумму 21,5 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной налоговой администрации Украины.

По данным пресс-службы, по состоянию на 17 ноября рабочими группами органов государственной налоговой службы проведено 7043 проверки соблюдения порядка проведения расчетных операций за наличные. Разоблачено 1898 нарушений налогового законодательства на рынке обращения медикаментов.

По результатам контрольно-проверочных мероприятий органами государственной налоговой службы установлено 6902 факта отсутствия отдельных обязательных лекарственных средств и изделий медицинского назначения на период карантина. В управления Государственной комиссии по контролю над лекарствами переданы акты проверок по 2754 аптечным заведениям, которые фиксируют отсутствие ассортимента лекарств. Другие материалы готовятся к передаче.

При проверках аптечных заведений установлены 839 фактов превышения предельных розничных цен на лекарственные средства и изделия медицинского назначения. В управления Государственной инспекции по контролю над ценами переданы акты проверок по 499 аптечным заведениям, в которых установлено превышение предельных розничных цен. Другие материалы готовятся к передаче.

Контроль органов государственной налоговой службы над реализацией лекарственных средств и изделий медицинского назначения продолжается, отметили в ГНА.