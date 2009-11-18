В Донецке нет показаний для продолжения карантина

В Донецке на сегодняшний день нет показаний для продолжения карантина, введенного в связи с распространением гриппа и ОРВИ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции заявил главный государственный санитарный врач города Валерий КОВАЛЕВ, характеризуя эпидситуацию в городе по заболеваемости населения ОРВИ и гриппом.

«Показаний для продолжения карантина на сегодняшний день нет, - сказал В. КОВАЛЕВ. - Но пока окончательно этот вопрос не решен, к концу недели мы его рассмотрим – примерно в четверг. Мы посмотрим новую сводку заболеваний за неделю, обобщим и сравним с эпидпорогами».

Он подчеркнул, что в Донецке, «судя по динамике, количество заболевших постепенно уменьшается». По словам санврача, например, за предпоследние сутки в городе было зарегистрировано 766 больных гриппом и ОРВИ, перед этим было – 797, а еще на день раньше было – 1008 человек, «то есть, идет постепенное убывание эпидемического процесса и количество лиц, обратившихся за медицинской помощью по случаю ОРВИ или гриппа снижается».

В.КОВАЛЕВ сообщил, что за последние сутки (по данным на 17 ноября) в Донецке было зарегистрировано 430 заболевших острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом, в том числе взрослых – 279 чел., детей до 18 лет – 151. Из них госпитализировано 88 человека: 44 взрослых, 44 ребенка.

«Состояние заболеваемости на сегодняшний день в городе несколько превышает эпидемический порог, превышает на 18%. Он не отличается от уровня заболеваемости прошлого года и позапрошлого года», - сказал санврач, при этом отметив, что «заболеваемость детей школьного возраста находится ниже эпидемического порога более чем на 30%».

По словам В.КОВАЛЕВА, «к концу недели мы прогнозируем, что показатель заболеваемости будет снижен в сравнении с показателями эпидпорога». «Во второй половине четверга 19 ноября будет принято решение – продолжаем мы оставаться в эпидемическом периоде, или мы все-таки из него уже вышли», - заключил он, уточнив, что решение будет принято на городском уровне.