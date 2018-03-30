Выкидыш: причины и следствия

Согласно данным официальной статистики, в России около 15% беременностей заканчиваются выкидышем. На самом деле, процент гораздо выше, но так как происходит прерывание на очень ранних сроках, женщина не замечает этого. Для нее просто своевременно или с небольшой задержкой приходит менструация, которая может быть по ощущениям чуть тяжелее, чем обычно. Что может спровоцировать выкидыш и как помочь женщине доносить беременность до срока?

Существуют так называемые критические периоды, когда женщина должна быть максимально внимательна к своему здоровью:

I - срок беременности 10-12 недель;

II - если были выкидыши ранее, срок предыдущих выкидышей;

III - 26-28 недель беременности.

Выкидыш может быть либо спорадическим (то есть случайным, чем-то спровоцированным), либо привычным (когда их два или более). Причём с каждым выкидышем увеличивается риск следующего, но даже при привычном невынашивании беременности риск следующего не превышает 50%.

Сегодня уже один выкидыш является основанием для серьезного подхода к проблемам здоровья женщины.

Но, к сожалению, мы сами не всегда с должной ответственностью относимся к своему здоровью. Часто бывает так, что после первого выкидыша женщины попадают в сильный нервный стресс, пугаются (а вдруг не будет благополучной беременности?), тут же, без всякого предварительного обследования, вновь беременеют.

Ослабленный организм отвечает снова выкидышем, после чего женщина уже в полной панике наконец-то бежит к врачу. Но ведь там уже все как минимум дважды выскоблено, матка травмирована. А если еще до этого был аборт? Вот и получается, что условия для начала лечения намного хуже, чем могли бы быть всего пару лет назад.

Медицинские причины невынашивания:

1. Генетические факторы. Или проще говоря, естественный отбор.

2. Эндокринные (гормональные) нарушения

3. Аутоиммунные нарушения, в частности резус (Rh) – конфликт, возникающий между матерью c Rh (-) и плодом Rh (+).

4. Аномалии развития и патологии женских половых органов.

5. Истмико-цервикальная недостаточность (ИЦН) , чаще всего травматического происхождения (читай – последствие аборта, даже если он был единственным).

7. Инфекции. Считается, что самые опасные инфекции для беременных женщин могут определяться аббревиатурой -TORCH.

T- Тoxoplasmosis (токсоплазмоз),

O- Others (другие инфекции: грипп, ОРВИ, микоплазменная, уреаплазменная, хламидийная и др.),

R- Rubella (краснуха),

C- Cytomegalovirus (цитомегаловирус),

H- Herpes (герпетическая инфекция).

Лечение во время беременности сложно: очень ограничен выбор лекарств без противопоказаний беременным; ограничена продолжительность курса лечения.

Поэтому заблаговременное обследование с целью выявления таких инфекций, а также их своевременное и полноценное лечение поможет вам избежать возможных проблем во время беременности

8. Тяжелые соматические заболевания

9. Индивидуальная реакция на некоторые медицинские препараты. Например, схватки могут быть вызваны некоторыми слабительными.

Так называемый «социальный фактор»

Существуют многочисленные социологические обследования, которые подтверждают огромное влияние именно этого фактора на развитие беременности у женщин. Совместное (не всегда гладкое) проживание нескольких семей, плохое питание, профессиональные заболевания - все это как раз и создает некую социальную среду и сказывается не лучшим образом на здоровье и душевном состояние.

1. Сами женщины в качестве главной причины невынашивания беременности (или в просторечье - выкидыша) в 80-ти процентах называют нервный стресс.

2. Вредные привычки: курение, алкоголь, наркотики, избыточное употребление кофеина. Однако, если женщина, не зная о беременности, употребила некоторое количество алкоголя, например, на праздник, волноваться не стоит. Большинство докторов уверены, что такие дозы на развитие ребенка не влияют. Речь идет только о серьёзных злоупотреблениях. В то же время научно доказано, что пассивное курение осложняет беременность.

3. Неблагоприятные экологические условия

4. "Вредное" производство и профессиональные заболевания (радиация, контакт с токсическими веществами, химикатами);

5. Тяжелая физическая нагрузка во время беременности, травмы; а порой и неумеренные занятия физкультурой.

Подробнее об этом: Выкидыш... Что дальше?

Как определить угрозу?

Клинические проявления напрямую зависят от стадии выкидыша и срока беременности В основном, это особые выделения из влагалища.. Они могут быть коричневатыми и мажущими, или явно красными и более обильными. Иногда им сопутствуют боли внизу живота.

При любых подозрениях на подобные отклонения женщина должна тут же обратиться врачу, и без промедлений.

При угрожающем и начавшемся выкидышах возможно сохранение беременности. Оно потребует от будущей мамы не только желания, но и четкого выполнения рекомендаций медиков.

А что же потом?...

Помните, что выкидыш может случиться в любой социальной группе, в любом географическом регионе и в любой возрастной группе. Правда, есть группы наибольшего риска. Например, чем старше родители, тем больше риск генетических патологий. А при возрасте матери до 18-ти лет, наоборот, риск возрастает из-за незрелого организма. Главное в этой драматичной для любой женщины ситуации - вовремя обратиться к специалисту, пройти необходимые обследования и таким образом подготовить организм к беременности.

Обследование после перенесенного выкидыша должно быть комплексным, включающим в себя в том числе и общение с психотерапевтом.

Ведь любая женщина, перенесшая выкидыш, нуждается в психологической помощи. Нередко в момент душевной боли от утраты женщина начинает обвинять себя за случившееся, вменяет себе в вину реальные и искусственно притянутые возможные причины случившегося. Думаю, вы понимаете, что человек не всесилен; что-то делает человек, что-то природа – не все от человека зависит. Даже если Вы и чувствуете, что допустили реальные ошибки, то просто запомните их, чтобы в будущем их не повторить.

Бывает, что даже близкие не всегда понимают ту глубину чувств, которые испытывает женщина. Не судите их за это, ведь именно в материнском сердце любовь к ребенку появляется всех раньше. Однако не исключено, что и близкие: муж, родители тоже восприняли глубоко это горе и по-своему стараются его пережить, а, возможно, и утешить вас.

Подробнее об этом: Жизнь после выкидыша

Половую жизнь можно возобновить не ранее, чем через 2 недели после выкидыша, когда прекратятся выделения из половых путей (если проводилось выскабливание).

В течение ближайших 6 месяцев рекомендуют пользоваться контрацепцией - например, презервативом или спермицидами. За это время организм накопит силы, да и ваше психологическое состояние придет в норму.

С наступлением новой беременности помните, что главное для будущей мамочки - это спокойствие и уверенность, что все получится, ведь психологический настрой играет огромную роль.

Во время первого триместра следует избегать половых сношений тем женщинам, у которых прежние беременности заканчивались выкидышами или была угроза выкидыша, а также если появилась подобная угроза в данной беременности.

Не забывайте о здоровом образе жизни и думайте о хорошем. Счастливой беременности!

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