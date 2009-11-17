В Харьковской области - 5 случаев заболевания гриппом А/N1H1

В Харьковской области подтверждены 5 случаев заболевания гриппом А/N1H1.

Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации со ссылкой на начальника Главного управления здравоохранения Александра ГАЛАГАНА.

По его словам, по состоянию на 16 ноября из Харьковской области в лабораторию вирусологии Центральной санитарно-эпидемиологической станции Министерства здравоохранения Украины направлены на исследование 42 образца материалов больных, из них пока еще исследованы 10.

А.ГАЛАЦАН сообщил, что из 10 исследованных образцов, поступивших из Харьковской области, обнаружены и верифицированы 5 позитивных результатов на наличие в материале вируса гриппа А/N1H1.

При этом А.ГАЛАЦАН отметил, что все пациенты, в материалах которых обнаружен грипп А/N1H1, лечились в заведениях здравоохранения Харьковской области, уже выздоровели и выписаны из стационара.