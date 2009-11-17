В Китае двое человек умерли после вакцинации от гриппа A (H1N1)

Два жители Китая умерли после того, как им была сделана прививка от гриппа A (H1N1).

Предварительные результаты вскрытия показали, что смерть наступила из-за аллергической реакции на вакцину.

Как сообщает Би-би-си, согласно октябрьскому исследованию, около половины населения страны не планирует делать себе прививку от гриппа из-за опасений в ее безопасности.

В настоящий момент в КНР зарегистрировано 43 смерти от гриппа A (H1N1) и более 65 тысяч случаев заражения болезнью.

focus.ua