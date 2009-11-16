Львовские медики констатируют спад эпидемии гриппа и ОРВИ

С начала эпидемии из стационарных отделений больниц Львовской области (с 29 октября до 15 ноября) выписали 6 104 пациентов, а за минувшие сутки из больниц были выписаны 190 человек, из них 84 ребенка.

Об этом сообщили УНИАН в Главном управлении здравоохранения Львовской ОГА. Следовательно, эпидемия гриппа и ОРВИ в области пошла на спад. В сообщении отмечается, что за период эпидемии, в области умерли 89 человек.

Всего, с 19 октября до 15 ноября количество больных гриппом и ОРВИ во Львовской области составило 183 151 человек.