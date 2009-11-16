Кировоградщина: дети в больнице из-за отравления дурман-травой

Четверо детей из одной семьи, которая проживает в с. Соколивское Кировоградского района, попали в больницу с предварительным диагнозом отравление вследствие потребления дурман-травы.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе ГУМНС в области.

Детей в возрасте 18-ти, 15-ти и 11-ти лет госпитализированы в областную детскую больницу 14 ноября. На данный момент состояние больных средней степени тяжести.