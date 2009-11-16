Кировоградщина: дети в больнице из-за отравления дурман-травой
16:26, 16 ноября 2009Страна
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Состояние средней тяжести
Четверо детей из одной семьи, которая проживает в с. Соколивское Кировоградского района, попали в больницу с предварительным диагнозом отравление вследствие потребления дурман-травы.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе ГУМНС в области.
Детей в возрасте 18-ти, 15-ти и 11-ти лет госпитализированы в областную детскую больницу 14 ноября. На данный момент состояние больных средней степени тяжести.
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