Из-за гриппа сократят зимние каникулы

Министерство образования и науки Украины выдало рекомендации руководителям высших учебных заведений относительно организации учебного процесса в первом семестре 2009-2010 года, связанные с эпидемиологической ситуацией в Украине.

Об этом говорится письме Минобразования от 13 ноября № 1/9-788, размещенном на сайте ведомства.

В частности, министерство разъясняет, что руководители высших учебных заведений, независимо от формы собственности и подчинения, обязаны разработать мероприятия по отработке занятий после нормализации эпидемической ситуации в соответствии с учебными планами.

“С целью обеспечения выполнения в полном объеме учебных планов первого семестра 2009/10 учебного года рекомендуем руководителям высших учебных заведений, после возобновления занятий, внести коррективы в графики учебного процесса дневной формы обучения, предусмотрев, в частности, до конца текущего года шестидневную рабочую неделю, уплотнение расписания учебных занятий за счет проведения дополнительных занятий, а также сокращение продолжительности зимних каникул и перенесение начала занятий во втором семестре 2009/2010 учебного года”, говорится в рекомендациях.

Кроме того, Минобразования рекомендует во время объявленных каникул в связи со сложной эпидемической ситуацией, по возможности, организовать дистанционные элементы в обучении с применением информационно-коммуникационных технологий при отработке теоретического материала, выполнении практических и индивидуальных заданий (курсовых проектов (работ)) и тому подобное.