На Житомирщине - третий случай смерти от вирусной пневмонии

Летальный случай от вирусной пневмонии зафиксирован в Олевском районе Житомирской области.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе МЧС Украины в Житомирской области.

Подробности произошедшего не сообщаются.

Напомним, что ранее две смерти от вирусной пневмонии медики зафиксировали в Житомире.

В целом за выходные количество больных гриппом и ОРВИ в области уменьшилось в 5 раз.