На Житомирщине - третий случай смерти от вирусной пневмонии
15:26, 16 ноября 2009Страна
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Подробности не сообщаются
Летальный случай от вирусной пневмонии зафиксирован в Олевском районе Житомирской области.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе МЧС Украины в Житомирской области.
Подробности произошедшего не сообщаются.
Напомним, что ранее две смерти от вирусной пневмонии медики зафиксировали в Житомире.
В целом за выходные количество больных гриппом и ОРВИ в области уменьшилось в 5 раз.
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