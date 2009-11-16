Помощь Украине в борьбе с гриппом предоставили 22 страны
15:06, 16 ноября 2009Страна
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По состоянию на 14 ноября помощь Украине в борьбе с пандемией гриппа предоставили 22 страны.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге руководитель пресс-службы МИД Украины Валерий ДЖИГУН.
Он сообщил, что по результатам принятых МИД Украины мер по привлечению гуманитарной помощи от иностранных государств, в частности, в период с 9 по 13 ноября, решения о выделении гуманитарной помощи Украине были приняты правительствами еще 8 государств, в частности, Аргентины, Беларуси, Республики Корея, Чехии.
Кроме того, в Украину доставлены грузы гуманитарной помощи от правительств 7 государств, в частности, Австрии, Грузии, Эстонии, Израиля, Литвы.
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