Помощь Украине в борьбе с гриппом предоставили 22 страны

По состоянию на 14 ноября помощь Украине в борьбе с пандемией гриппа предоставили 22 страны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге руководитель пресс-службы МИД Украины Валерий ДЖИГУН.

Он сообщил, что по результатам принятых МИД Украины мер по привлечению гуманитарной помощи от иностранных государств, в частности, в период с 9 по 13 ноября, решения о выделении гуманитарной помощи Украине были приняты правительствами еще 8 государств, в частности, Аргентины, Беларуси, Республики Корея, Чехии.

Кроме того, в Украину доставлены грузы гуманитарной помощи от правительств 7 государств, в частности, Австрии, Грузии, Эстонии, Израиля, Литвы.