В Севастополе - первый смертельный случай вследствие гриппа

В Севастополе зафиксирован первый смертельный случай вследствие заболевания сезонным гриппом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил начальник управления охраны здоровья городской государственной администрации Виктор ПОЛОГОВ во время сегодняшнего аппаратного совещания в исполнительном органе власти города. По информации В.ПОЛОГОВА, «в ночь с субботы на воскресение скончался мужчина от тяжелой гриппозной пневмонии, вызванной вирусом гриппа типа «Б». Как добавил начальник управления, «3 ноября он заболел, 8 ноября обратился в инфекционную больницу и был госпитализирован». По словам В.ПОЛОГОВА, «назначался и «Тамифлю», и проводилась интенсивная терапия, тем не менее, нарастала дыхательная недостаточность, он был переведен в «Первую городскую больницу», и 14 ноября, в 23.30 констатирована смерть».

Как считает В.ПОЛОГОВ, данный случай «говорит о том, что грипп был, есть и будет серьезным заболеванием. Это говорит о том, что наши призывы к вакцинации, к защите родились не на пустом месте». Начальник управления еще раз акцентировал на необходимости выполнения мер предупреждения заболевания: «это разобщение коллективов, это как можно меньше контактировать, масочный режим, чаще проветривать и обрабатывать помещения. Ну и, в случае признаков заболевания, тем более, сопровождающихся кашлем, удушьем, признаками одышки или дыхательной недостаточности - немедленно обращаться за медицинской помощью».

В целом, по информации В.ПОЛОГОВА, эпидситуация в городе соответствует уровню сезонной заболеваемости предыдущих лет: за неделю - 54,3 случая заболевших на 10 тысяч населения. «Вместе с тем, продолжают отмечаться случаи сезонного гриппа, и типа «А», и типа «Б».

Как сообщал УНИАН, случаев заболевания гриппом A/H1N1в Севастополе не выявлено.