Россия направит в Украину самолет с медикаментами

Россия 17 ноября направит в Украину самолет с медикаментами для лечения гриппа.

Об этом УНИАН сообщили в Посольстве РФ в Украине.

Сообщается, что российской cтороной проработан вопрос оказания гуманитарной помощи населению Украины, пострадавшему в результате заболеваний, вызванных высокопатогенным вирусом гриппа.

«17 ноября 2009 года в 10.20 в международный аэропорт «Борисполь» прибывает самолет Ил-76 МЧС России с лекарственными средствами на борту («Арбидол»), предоставленными Минздравсоцразвития России, весом до 6,5 тонн», - говорится в сообщении.

Груз в аэропорту встречает временный поверенный в делах России в Украине Всеволод ЛОСКУТОВ.

Как сообщал УНИАН, 6 ноября пресс-служба правительства РФ по результатам телефонного разговора премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО с премьер-министром России Владимиром ПУТИНЫМ сообщила, что Россия с февраля 2010 года будет готова начать поставки в Украину вакцины против гриппа A/H1N1.

В.ПУТИН и Ю.ТИМОШЕНКО договорились о проведении российскими и украинскими специалистами совместной работы по исследованию штамма вируса гриппа, выявленного в Украине. В.ПУТИН отметил, что российская сторона будет готова поставить для этого необходимое оборудование или при необходимости провести соответствующие исследования на своей территории.

Также премьер РФ сообщил, что готов направить в Украину 200 тыс. упаковок противовирусного лекарственного средства „Арбидол”.