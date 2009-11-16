В Донецке 7-летнюю девочку растерзала стая бродячих собак

В Донецке родители 7-летней Инны Цвилевой, погибшей, по официальной версии, от нападения на нее стаи бродячих собак, просят правоохранительные органы объективно расследовать дело о гибели их дочери.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом они заявили на пресс-конференции в Донецке.

По словам родителей девочки - матери Анны МИШИНОЙ и отчима Романа БОМКО, 12 ноября в милиции им выдали на руки постановление Пролетарского райотдела милиции г. Донецка о возбуждении уголовного дела по факту гибели их дочери. В постановлении, датированном 17 октября 2009 года, указывается, что дело возбуждено «по факту причинения малолетней Цвилевой Инне Александровне, 25.08.2009 года рождения, тяжких телесных повреждений, по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 121 ч.1 Уголовного кодекса Украины».

Р.БОМКО отметил, что следователь проинформировала, что «сейчас проводится ряд экспертиз, она нам их зачитала». В частности, результаты одной из экспертиз доказывают, что две из пяти собак, отстрелянных на поселке после нападения на ребенка, действительно кусали девочку.

Во врачебном свидетельстве о смерти девочки сказано, что «смерть наступила вследствие несчастного случая».

Тем не менее, отчим погибшей девочки высказал недоумение, почему в личных беседах с ним врачи ему сказали, что «налицо резаные раны, т.е. человеческий фактор», а вслух они сказать этого не хотят. «Наверное, чего-то опасаются», - считает Р.БОМКО.

Он отметил, что их семья ждет результатов других экспертиз, завершения расследования, но все же не верит, что девочку растерзали собаки.

«Мы хотим, чтобы была установлена правда… Никто из друзей, знакомых на поселке не верит, что девочку убили собаки. Инна неоднократно раньше кормила собак, играла с их щенками, и собаки ее никогда не кусали», - сказал отчим девочки.

Выступившая на пресс-конференции представитель интересов семьи погибшей девочки Наталья КУПЧИК отметила, что «общественность должна получить исчерпывающий ответ, что произошло с ребенком, на теле которого не было живого места». По ее словам, «медики негласно утверждают, что подобные ранения могли быть нанесены только остро отточенным ножом или лезвием».

Н.КУПЧИК считает, что милиция недостаточно активно ведет расследование. «Результаты экспертиз зачитываются родителям девочки, но не выдаются на руки. Матери девочки до сих пор не выдан документ, что она является пострадавшей стороной», - сказала Н.КУПЧИК.

Она сообщила, что семья девочки обратилась за помощью к адвокатам, и ей уже вызвалась помочь киевская правозащитная организация «Взаимопомощь». «Кроме того, мы направим запросы в Минздрав и МВД с просьбой дать оценку расследованию», - заверила Н.КУПЧИК.

Обращаясь к журналистам, она добавила: «Мы очень надеемся, что журналисты не дадут замолчать это дело и помогут довести расследование до конца».

Как сообщалось, 15 октября в 13.55 в травмпункт центральной городской больницы бригадой скорой помощи в крайне тяжелом бессознательном состоянии с многочисленными ранами была доставлена 7-ми летняя девочка, жительница Пролетарского района. В 14.30 девочка была эвакуирована реанимационной бригадой в областную детскую клиническую больницу в отделение интенсивной терапии и реанимации. По информации врачей оказавших первую медицинскую помощь девочке было нанесено более 70 колото-резанных ранений.

По свидетельству очевидцев, нашедших девочку, около нее находились собаки.

22 октября ребенок умер.

Как сообщил на пресс-конференции начальник Донецкого городского управления ГУ МВД Украины в Донецкой области Виктор ДУБОВИК, девочка, которая умерла в больнице, получила множественные раны в Пролетарском районе Донецка именно в результате нападения стаи собак. Такое заключение сделала судебно-медицинская экспертиза, опровергнув имеющиеся предположения, что травмы девочкой были получены от рук человека.

Он напомнил, что ранее по факту причинения телесных повреждений 7-летней девочке, обнаруженной с многочисленными ранениями 15 октября, следственным отделом Пролетарского РО Донецкого ГУ ГУМВД Украины в Донецкой области было возбуждено уголовное дело по статье 121 УК Украины, предусматривающей ответственность за нанесение тяжких телесных повреждений.