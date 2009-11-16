На Житомирщине готовят отдельную больницу для больных гриппом
13:12, 16 ноября 2009Страна
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В случае второй волны эпидемии
В случае второй волны эпидемии гриппа и острых респираторных вирусных инфекций на Житомирщине этим больным готовят отдельную больницу.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирского облсовета.
В Житомире от вирусной пневмонии уже умерло два человека. В области медики зарегистрировали уже 30 тис.254 больных гриппом и ОРВИ, госпитализировано в лечебно-профилактические заведения за 10 последних дней 1893 больных, в том числе 67 детей в возрасте до 18 лет.
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