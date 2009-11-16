Бабушка упала в глубокий колодец, но ...не получила травм

В селе Мартоивановка Александрийского района Кировоградской области после падения в колодец глубиной 24 метра 70-летняя женщина не получила травм.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в ГУМЧС в области.

Инцидент произошел 13 ноября, в пятницу. Спасателям, чтобы достать женщину из колодца, пришлось бензорезом срезать ручку, после чего спустить за потерпевшей веревку. Пенсионерку сразу передали под наблюдение медикам. С предварительным диагнозом переохлаждение организма ее госпитализировали в Александрийскую центральную городскую больницу. В тот же день женщина в удовлетворительном состоянии вернулась домой.