Раковые опухоли могут исчезать

Раковые опухоли - как само время: никогда не стоят на месте, и всегда развиваются и всегда в одном направлении - от плохого к худшему.

Однако эту, казалось бы, прописную истину ставят под сомнение данные рентгенологических обследований рака груди и простаты, накопленные за более чем двадцать лет и опубликованные в последнем номере «Журнала Американской медицинской ассоциации». Помимо больших опухолей, при отсутствии лечения приводящих к смертельному исходу, на снимках обнаруживается много меньших по размеру образований, рост которых в какой-то момент самопроизвольно прекращается, и они начинают уменьшаться в размере. В некоторых случаях раковые опухоли груди исчезают вовсе.

«Прежде считалось, будто рак - это линейный процесс: в клетке происходит мутация, со временем мутации накапливаются, и этот процесс не может спонтанно пойти в обратную сторону, - говорит заместитель директора Национального института здоровья Барнетт Креймер. - Казалось, это стрела, летящая только вперед».

Однако в последнее время становится все более ясно, что рак - это не просто процесс накопления мутаций. В развитии заболевания принимают участие соседние клетки и даже весь организм в целом. Например, иммунная и гормональная системы способны подавлять либо ускорять развитие опухоли. Поэтому доктор Креймер утверждает: рак - это динамический процесс.

Не все онкологи согласны с таким мнением, но новые данные начинают убеждать даже скептиков. «Не могу сказать, что я на 100% убежден, что рак обратим, но я этого не исключаю, - говорит Роберт Каплан, глава кафедры медицинского обслуживания факультета здравоохранения Университета Лос-Анджелеса, Калифорния. - Накопленные данные дают для этого достаточно оснований».

Хорошо известны случаи самопроизвольного исчезновения раковых образований в яичках. Не раз случалось, что после удаления пораженного опухолью яичка на нем находили лишь большой шрам или шрам и маленькую опухоль. За время, прошедшее между обнаружением рака и операцией, опухоль самопроизвольно уменьшалась или исчезала совсем.

Конечно, такие случаи редки. Доктор Мартин Глив, профессор урологии университета канадской провинции Британская Колумбия называет ремиссию раковой опухоли «редким биологическим феноменом».

Теа Тлсти, профессор патологии университета в Сан-Франциско, штат Калифорния, рассказывает, что раковые и предраковые клетки можно обнаружить в организме практически любого человека, достигшего среднего возраста. Об этом свидетельствуют результаты вскрытий людей, умерших по не связанным с раком причинам. «Получается, что вопрос заключается не столько в том, почему рак развивается, сколько в том, почему он не развивается», - замечает доктор Тлсти.

Канадские исследователи изучают сейчас мелкие раковые опухоли почек. Известны случаи, когда эти опухоли также самопроизвольно регрессируют даже на тяжелой стадии заболевания.

Группа под руководством доктора Глива провела эксперимент, в котором вместо лекарств выдавала больным раком почек таблетки плацебо.

У не менее чем 6% пациентов опухоли либо уменьшились, либо не изменились. Такой же результат был и в группе пациентов, получавших обычное лечение.

Как рассказывает доктор Глив, в наши дни все чаще небольшие опухоли в почках выявляются при УЗИ или томографии случайно, когда пациенты не подозревают у себя рак. В Соединенных Штатах такие опухоли удаляют, однако доктор Глив считает, что хирургическое вмешательство необходимо далеко не всегда.

Университет, в котором он работает, принимает участие в общенациональном исследовании малых раковых опухолей в почках. Задачей исследования является проследить динамику развития этого вида рака. Полученные до сих по данные показывают, что в 80% случаев в течение трех лет опухоли либо не увеличиваются, либо даже уменьшаются в размере.

Конечно, пока врачи не станут советовать пациентам откладывать лечение в надежде на счастливое развитие событий, но, возможно, дальнейшее изучение развития опухолей поможет им определять, когда лечение необходимо, а в каких случаях опухоль можно не трогать.

Ранняя диагностика привела к тому, что, по словам доктора Глива, «в наши сети попадает не только крупная, но и совсем мелкая рыбка. Поэтому теперь необходимо понять, каких из маленьких рыбок можно отпускать на волю».

novayagazeta.ru