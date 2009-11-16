Прикарпатье: количество больных гриппом и ОРВИ уменьшилось в 3 раза

На Прикарпатье количество госпитализированных больных гриппом и ОРВИ уменьшилось в 3 раза.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщила заместитель начальника Главного управления здравоохранения Ивано-Франковской облгосадминистрации Зоя ЦИХОНЬ.

По ее словам, «госпитализация больных уменьшилась в 3 раза за сутки». Однако, по ее мнению, «посмотрим, что принесет нам нынешний день - рабочий». Она сообщила, что от пневмонии на Прикарпатье уже умерли 38 человек. По состоянию на 13 ноября было 33 умерших. «Все больные были на искусственной вентиляции легких, - отметила З.ЦИХОНЬ. – И все они были в группе очень высокого риска».

Заболеваемость гриппом, острыми респираторными вирусными инфекциями и их осложнения (пневмонии и тому подобное) по состоянию на 16 ноября такова: заболели всего с начала эпидемии – 104825 человек, из них за последние сутки - 710, в т.ч. детей – 205, госпитализированы всего с начала эпидемии – 7689, из них за последние сутки - 77, в т.ч. детей – 24, а в отделениях интенсивной терапии и анестезиологии находятся всего – 60 человек (46 взрослых и 14 детей), из них в тяжелом состоянии – 7, на искусственной вентиляции легких – 4 беременных женщины.

З.ЦИХОНЬ также сообщила, что в реанимации находятся трое медработников, из которых один врач и две медсестры. Она сообщила, что сегодня ожидают от Министерства здравоохранения еще 9 аппаратов искусственной вентиляции легких. «В принципе, аппаратов на данный момент хватает, - добавила она. – Но высококлассных мало. Например, аппараты среднего класса работают во всех районах».