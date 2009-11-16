В Феодосии обнаружили подпольный цех по производству защитных масок

Сотрудники ГНАУ обнаружили в Феодосии подпольный цех по изготовлению защитных масок.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной налоговой администрации в Крыму, также налоговики АРК провели 288 проверок аптек.

«Выявлено 51 нарушение действующего налогового законодательства, в 26 случаях зафиксировано превышение граничных цен на группу медицинских препаратов, установленных постановлением Кабинета министров Украины», - говорится в сообщении.

Из незаконного оборота изъяты товарно-материальные ценности на общую сумму 404 тыс. грн., доначислено 27 тыс. грн.

Во всех проверенных аптеках и аптечных пунктах отсутствуют основные антигриппозные препараты, а в тех, где имеются два-три наименования, цены на них завышены на 5-10% от установленных правительством.