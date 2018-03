Сладости повышают настроение

Считается, что успешное снижение веса при желании похудеть вызывает эмоциональный подъем. Однако ученые доказали, что низкоуглеводная диета такой радости не принесет.

Группа австралийских специалистов оценила изменения в настроении людей, сидящих на маложирной или низкоуглеводной диете. Оказалось, что маложирная диета, в случае ее соблюдения в течение года, гораздо более устойчиво повышает состояние духа, нежели бедное углеводами питание. Отсутствие сладостей вначале тоже вызывает подъем настроения, однако через несколько недель без конфет человек рискует скатиться к депрессии.

В исследовании приняли участие 106 человек, придерживающихся низкокалорийного питания либо с пониженным содержанием жиров, либо с сокращением углеводов. В ходе эксперимента участники встречались с диетологом для контроля снижения веса и эмоциональных изменений (депрессии, беспокойства, гнева и усталости). Данные фиксировались в начале диеты, через восемь недель, через полгода и в конце года диеты. Хотя все участники потребляли одинаковое количество калорий и потеряли в среднем одинаковое количество килограммов (в среднем пятнадцать), только люди, придерживающиеся обезжиренной диеты, сохранили до окончания диеты устойчиво хорошее настроение.

«Не удивительно, что когда в вашей пище присутствует достаточное количество углеводов, вы находитесь в лучшем расположении духа, - говорит доктор Кейт Эйуб (Keith Ayoob), диетолог и профессор Медицинского колледжа Альберта Эйнштейна в Нью-Йорке (Albert Einstein College of Medicine in New York), США. - Когда диета бедна углеводами, она вас просто изматывает. Поскольку потребление углеводов тесно связано с выработкой серотонина, гормона радости, в головном мозге человека, нетрудно понять, почему в их отсутствие человек ощущает психологический дискомфорт».

Эйуб добавляет, что, вынуждая тело сжигать жиры вместо углеводов, человеческий организм выходит на оптимальный режим энергообмена. В то же время тем, кто садится на низкоуглеводную диету, труднее переносить режим голодания.

Авторы утверждают, что это происходит из-за высокой сложности процесса отказа от углеводов. Доктор Карл Лэви (Carl Lavie), руководитель отделения реабилитации сердца в Институте сердца Очснера (Ochsner Heart and Vascular Institute), США, говорит, что обычно людям, сидящим на диете, «приходится тяжело. Они, как правило, со временем становятся очень раздражительными без сладкого. Снижение содержания жиров в пище переносить легче».

Часть диетологов считает, что все люди разные - и во вкусовых предпочтениях, и в обмене веществ. И что подбор диеты стоит проводить индивидуально: «Некоторые люди более чувствительны к углеводам, они быстрее других отреагируют на исключение их из рациона. Они отметят и повышенную энергичность, и улучшение способности к концентрации, и, естественно, повышение настроения. Диетологам следует учитывать это, поскольку остальные не так хорошо могут переносить снижение содержания углеводов в пище».

infox.ru