На Прикарпатье - естественный прирост населения

Впервые более чем за двенадцать лет в Ивано-Франковской области зафиксирован естественный прирост населения в количестве 35 человек. В то же время, прибыло в область на 108 человек больше, чем выехало, в результате чего численность населения возросла на 143 человека. Об этом сообщили УНИАН в Главном управлении статистики в Ивано-Франковской области.

По их информации, с начала года в области родился 13 161 ребенок, что на 3,9% больше, чем в январе–сентябре прошлого года, а умерли 13 126 человек, что на 4,7% меньше, чем в прошлом году. Из числа умерших 116 – дети в возрасте до 1 года. Основными причинами смертности населения остаются: болезни системы кровообращения (64,8% умерших против 61,9% в январе–сентябре 2008 г.), новообразования (12,3% против 11,9%) и внешние причины заболеваемости и смертности (5,0% против 6,7%).

За девять месяцев текущего года в области женились 7717 пар, а расторгли брак 2601 пара.

Справка УНИАН. По состоянию на 1 октября 2009 года численность населения области составляла 1381,2 тыс. человек, в том числе в городских населенных пунктах проживали 595,5 тыс., а в сельской местности – 785,7 тыс. человек.