Пластиковая посуда может оставить мужчин без потомства

Вещество бисфенол, использующееся в производстве пластмасс, в том числе для бытовых нужд, обладает противозачаточным свойством. Такое воздействие, пока только на мужчин, подтверждают исследования ученых, сообщает Infox.

Это первая научная работа, изучающая влияние бисфенола-А (БФ-А) на репродуктивную функцию у мужчин.

Данное исследование подтверждает сомнения в безопасности бисфенола-А, химиката, который используется в производстве поликарбонатных пластмасс и эпоксидной смолы. Из этих материалов, в свою очередь, изготавливаются пластиковая посуда, канистры для жидкостей, бытовая техника и медицинские инструменты, также их используют в зубных изолирующих материалах.

Бисфенол получают в промышленности методом конденсации фенола с ацетоном в присутствии различных катализаторов. Марка «А» предназначается для получения поликарбонатов, полисульфонов и эпоксидных смол высшего сорта.

На протяжении пяти лет в Китае изучали половое здоровье 230 сотрудников шанхайского завода, сталкивающихся с высоким уровнем БФ-А на производстве эпоксидных смол, сравнивая их показатели с результатами анализов 404 человек из контрольной группы, не контактирующих с бисфенолом.

Уровень вредного химиката высчитывался путем забора воздушных проб, на основании нормативов производства, а также с учетом данных о правилах техники безопасности и личной гигиены.

Дополнительно исследователи проверили мочу у испытуемых на предмет содержания в ней БФ-А. Сексуальное здоровье оценивалось в ходе личного опроса каждого из участников проекта по четырем основным направлениям: способность к эрекции, способность к эякуляции, уровень сексуального желания и степень удовлетворения после сексуального контакта.

При анализе полученных результатов ученые выяснили, что при воздействии БФ-А у мужчин в четыре раза чаще развиваются проблемы с эрекцией и в семь раз повышается риск развития нарушений эякуляции.

Эксперты отметили, что уровень БФ-А, зафиксированный в ходе исследования в Китае, в 50 раз превышал обычную концентрацию, например, на территории США. «Поскольку уровень БФ-А в этом исследовании был очень высок, нам следует с пристрастием изучить влияние и низких концентраций химиката на репродуктивное здоровье человека, - сказал автор исследования Де-Кун Ли, кандидат медицинских наук и эпидемиолог из Калифорнии, США. - В ходе исследования у нас возник вопрос: какой уровень БФ-А является опасным для здоровья?

Получить на него ответ крайне важно, чтобы разработать меры по предотвращению вредного воздействия данного химиката».

Доктор Ли добавляет, что влияние на репродуктивные функции мужчин - не единственное вредоносное воздействие бисфенола. Сексуальная дисфункция может быть лишь первой реакцией человеческого организма на это вещество.

Напомним, по статистике, каждая седьмая супружеская пара в мире сталкивается с проблемой бесплодия, и с каждым годом число таких пар значительно увеличивается.

Многочисленные исследования показывают, что в бесплодии виноваты в равном количестве как мужчины, так и женщины. Примерно в половине случаев нарушения, препятствующие наступлению беременности, обнаруживают у мужчины. Во всем мире мужское бесплодие затрагивает от 10% до 15% пар репродуктивного возраста. Справедливости ради надо отметить, что в большинстве случаев эта проблема поддается лечению.

rosbalt.ru