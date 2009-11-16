Донетчина: из-за спада рождаемости ежегодно закрывается до 15 школ

В Донецкой области из-за спада рождаемости последние 9 лет ежегодно закрывается до 15 общеобразовательных учебных заведений.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики Донецкой области.

Согласно сообщению, в 2000 году в области насчитывалось 1 тыс. 283 дневных общеобразовательных учебных заведения, в прошлом году – 1 тыс. 163, то есть в среднем за год закрывалось 15 школ. К нынешнему учебному году их стало еще на 11 меньше, то есть 1 тыс. 152.

Статистики отметили, что в нынешнем 2009/10 учебном году в 1152 дневных общеобразовательных учебных заведениях Донецкой области обучаются 347,5 тыс. школьников. В 1995/96 учебном году их общая численность составляла 651,5 тыс., в 2000/01 – 573,7 тыс., в 2008/09 – 351,4 тыс. Такое сокращение контингента школьников является следствием длительного спада рождаемости, объяснили в облстатуправлении.

Однако статистики подчеркнули, что, вместе с тем, с 2002 года рождаемость повышается, и численность первоклассников впервые за последние годы возросла. В нынешнем учебном году их насчитывается 33 тыс., что больше, чем год назад, на 2,3 тыс., или 7,4%.

К сожалению, это пока не остановило тенденцию закрытия школ в регионе, заключили в управлении.