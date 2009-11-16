На украинском телевидении запретят рекламировать лекарства

В Верховной Раде зарегистрирован проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно запрещения рекламы лекарственных средств.

Как сообщается на сайте парламента, законопроект внесен Кабинетом министров.

Документ предусматривает запрет на рекламу лекарственных средств на телевидении и радио, в печатных средствах массовой информации, средствами внешней рекламы в населенных пунктах и на транспорте, направленную на прямого потребителя.

По убеждению авторов законопроекта, его принятия будет способствовать предотвращению употребления гражданами, без предварительных консультаций с врачами с установлением правильного диагноза заболевания, с учетом индивидуальных физиологичных особенностей и противопоказаний организма каждого конкретного человека, лекарственных средств, информацию о которых они получили из рекламы на телевидении и радио, в печатных СМИ, внешней рекламы в населенных пунктах и на транспорте, что будет способствовать снижению заболеваемости и повышению трудоспособности граждан Украины.