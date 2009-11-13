Ющенко ветировал закон о моратории на повышение цен на лекарства

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО применил право вето к Закону «О моратории на повышение цен и тарифов на лекарственные средства и изделия медицинского назначения».

Как сообщает официальный сайт Президента, по мнению В.ЮЩЕНКО, принятый Верховной Радой 20 октября 2009 года Закон «О моратории на повышение цен и тарифов на лекарственные средства и изделия медицинского назначения» не может быть подписан как экономически необоснованный, который может привести к ряду негативных социально-экономических последствий - исчезновению из оборота в Украине отдельных видов лекарственных средств, появлению на рынке фальсифицированных лекарств, распространению контрабандного импорта этих товаров. По мнению Президента, этот закон фактически разрушает рыночные отношения и нарушает основные принципы ведения хозяйства, определенные Конституцией и законами Украины.

Законом предлагается на период финансового кризиса, до установления размера минимальной зарплаты и пенсий на уровне прожиточного минимума, до погашения задолженности по выплате заработной платы, стипендий и денежного обеспечения студентов, курсантов и учащихся ввести мораторий на повышение цен на все виды лекарственных средств и изделий медицинского назначения. Лекарственные средства и изделия медицинского назначения реализуются по ценам, установленным государством. До введения государственной регистрации цен на лекарственные средства и изделия медицинского назначения они реализуются по ценам, которые сложились по состоянию на 1 июля 2008 года.

В связи с этим Президент отмечает, что на данное время, по статистическим данным, около 75% лекарственных средств, которые используются украинскими потребителями, в том числе и самые необходимые, - иностранного производства, а подавляющее большинство (около 90%) отечественных медицинских препаратов изготавливается из импортированного сырья. Таким образом, украинский рынок лекарств непосредственно связан с импортом отмеченных товаров, а соответственно, и курсовыми разницами.

В.ЮЩЕНКО подчеркивает, что это никоим образом не учтено при введении законом порядка, по которому реализация лекарственных средств и изделий медицинского назначения должна осуществляться по ценам, которые сложились по состоянию на 1 июля 2008 года. Между тем, по состоянию на 1 июля 2008 года курс доллара США составлял 4,85 гривни, а на конец октября 2009 года - 8 гривень, то есть стоимость иностранной валюты возросла на 65%.

Президент отмечает, что реализация лекарственных средств и изделий медицинского назначения субъектами ведения хозяйства по ценам, которые сложились по состоянию на 1 июля 2008 года, неизбежно приведет к потере оборотных средств предприятий, сокращению объемов и ассортимента производства лекарств и изделий медицинского назначения, а следовательно - к дефициту отечественных и иностранных лекарственных средств. Как следствие, это повлечет уменьшение количества аптек, аптечных заведений, фармацевтических предприятий (поскольку их рентабельность будет иметь отрицательное значение), сокращение поступлений в государственный бюджет, формирование «теневого» рынка лекарственных средств и, в конечном счете, отразится на возможности граждан получать надлежащую медицинскую помощь, чем будет нарушаться конституционное право граждан на здравоохранение, медицинскую помощь, эффективное и доступное медицинское обслуживание (части первая и третья статьи 49 Конституции Украины).

Президент также замечает, что выполнение требования закона, о котором идет речь, обусловит необходимость проведения инвентаризации остатков лекарственных средств, проведения переговоров с соответствующими дистрибьюторами и производителями лекарственных средств, коррекции договоров поставки лекарственных средств. В течение этого достаточно длительного периода аптеки не будет работать, а граждане в условиях распространения гриппа и острых респираторных вирусных заболеваний будут лишены возможности приобрести самые необходимые лекарственные средства.