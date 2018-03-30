Профессор-иммунолог: Чесноком надо дышать

Если человек делает прививку, то должен быть изолирован от общения с людьми 3 недели… Если ты здоров, то можешь обходиться без маски… Нужно следить, чтобы маска не превращалась в резервуар вирусов…

Президент Украинского общества специалистов по иммунологии, аллергологии и иммунореабилитации, профессор, завкафедры клинической иммунологии и аллергологии НМУ им. Богомольца Георгий Дранник ответил на вопросы УНИАН

Георгий Николаевич, сейчас идет активная дискуссия о целесообразности вакцинации против сезонного гриппа. Стоит ли прививаться в условиях эпидемии, как это отразится на иммунитете?

Безусловно, прививаться надо. Но прививаться нужно вовремя. Есть центры, которые отслеживают и прогнозируют, какой штамм в предстоящем сезоне будет превалировать. Когда мы прививаемся вовремя – все хорошо. Сейчас сложилась ситуация, когда многие не привились по тем или иным причинам. А тут еще и пандемический штамм. Мой опыт показывает, что одновременно делать вакцинацию от нескольких видов гриппа нельзя. Мы пока не имеем вакцины против пандемического штамма. Складывается впечатление, что у нас есть время, чтобы сейчас, на пике эпидемии, привиться от сезонного гриппа, думая о том, что будет вторая волна. Но если человек решает сейчас привиться, то должен быть уверен, что он здоров и как минимум 2,5–3 недели он сможет создать для себя необходимые условия, чтобы не подхватить этот вирус. А для этого нужно быть изолированным от общения с людьми, или дома, или где-то за городом.

Я с женой поздно привился от сезонного гриппа, но мы старались ограничивать свое пребывание в местах большого скопления людей.

Когда будет завершен иммунный ответ на первую вакцину (как правило, это через 3–4 недели), тогда можно прививаться от второго. Но сейчас нужно рассчитать время, чтобы прививка от сезонного гриппа не помешала вакцинации от пандемического. Правильным было бы, прежде всего, привиться от пандемического вируса, учитывая его тяжелые осложнения.

ВОЗ уверяет, что все пандемические вакцины безопасны. В то же время из завезенных в Германию 50 миллионов доз вакцин против свиного гриппа использовано только 10 миллионов. У немцев иммунизация не особо пользуется доверием, как и украинцев. Допустим, у нас зарегистрировали вакцину от свиного гриппа, но как вернуть доверие людей к вакцинации?

Когда появляется новый возбудитель, такой активный, “убийственный”, то если у популяции не будет популяционного иммунитета, это может привести к очень большим потерям. Популяционный иммунитет сдерживает развитие эпидемии. А тем более, если речь идет о неизвестном возбудителе. Считается, что минимум 30 процентов активного населения нужно провакцинировать, чтобы получить хороший результат.

По умолчанию, я верю фарм-фирмам, что они сделали качественный продукт. А осложнения могут возникнуть при применении практически любого препарата. Даже если у одного человека был какой-то побочный эффект, это обязательно должно быть описано в инструкциях. Мы настолько отличаемся друг от друга, что сказать заранее, кто из нас как отреагирует – просто невозможно.

В России уже зарегистрированы четыре вакцины против свиного гриппа, одна из них содержит живые организмы, которые впрыскивают в нос. Насколько это эффективно и безопасно?

Если в России соответствующие службы регистрируют такую вакцину, то они отвечают за последствия. Значит, они уверены, что иммунная система населения России выдержит.

Полиомиелитная вакцина – ведь тоже «живая»... А мы победили полиомиелит, не побоялись этого.

Людям с тяжелым иммунодефицитом нельзя вводить вакцины, где есть живой возбудитель, пусть даже ослабленный. Они могут заболеть им. Но мы вакцинируем здоровых людей. Для них вирус настолько ослаблен, что человек не заболеет. Но с условием, что он не переохладится, у него нет иммуносупрессивных факторов, которые влияют на иммунную систему, и он дополнительно не «поймает» еще какой-то вирус.

В разгар эпидемии в аптеках начали пользоваться спросом различные иммуномодуляторы, иммуностимуляторы. Каков их эффект?

В принципе, выглядит очень корректно, что с профилактической точки зрения мы можем применять индукторы интерферона. Потому что первая линия защиты от вирусов – это интерферон. Природа настолько «любит» этот белок и понимает его важность, что она сохранила способность продуцировать интерферон почти для всех клеток организма, чтобы в них не проникал вирус.

Если у препарата данной группы есть профилактическая схема приема, а не только лечебная, тогда можно говорить, что такой препарат есть смысл принимать в тяжелые весенне-осенние периоды, после переохлаждений, стрессов, когда есть физиологический иммунодефицит.

Но ведь нельзя постоянно заставлять печень вырабатывать интерферон…

Должна быть не лечебная доза, а профилактическая, когда нет перегрузки для клеток.

Широко известный «Тамифлю» некоторые медики, и не медики, советуют принимать для профилактики. Но есть и противники такого метода. Как вы считаете?

По рекомендациям ВОЗ этот препарат профилактически не принимают. Он принимается только тогда, когда есть диагноз гриппа. Еще его могут назначить при клинической симптоматике, похожей на грипп.

А какие народные средства помогают укрепить иммунитет?

Фасоль, гречка, продукты, которые содержат фитонциды. Это, прежде всего, лук и чеснок. Фитонциды способны «заставлять» клетки организма продуцировать свой эндогенный интерферон. В такой период нужно увеличить количество чеснока и лука в рационе. Но желательно не только есть, а и дышать им, а это мало кто делает. Раньше чеснок натирали на горбушку хлеба, и пока ребенок съест горбушку – он надышится им. Главное, что эпителий верхних дыхательных путей при этом получит стимул от фитонцидов продуцировать интерферон.

Что дает “масочный режим” в условиях эпидемии?

Должна быть социальная ответственность членов общества. Если ты чувствуешь, что заболеваешь, ты должен остаться дома. Это очень важно и для тебя и для окружающих, которых ты можешь заразить. Это может быть обычное ОРЗ, которое быстро пройдет, но может быть и грипп, и осложнившийся грипп. Если три дня не падает высокая температура, появилась одышка при физической нагрузке, затрудненное дыхание, ты должен получить специализированную помощь.

Если надо куда-то выйти, то заболевший должен надеть маску, чтобы не распространять заразу вокруг себя. Если ты здоров, то можешь обходиться без маски, но если чувствуешь недомогание, а тебе нужно быть в контакте с людьми, то лучше надеть маску. Однако нужно следить, чтобы маска не превращалась в резервуар вирусов. Как можно чаще мыть руки с мылом, использовать специальные дезинфекционные растворы, чтобы снять с рук возбудителей. А их там очень много.

Спорт все еще способен укреплять иммунитет? Чем лучше всего заниматься?

Безусловно. Не важно чем. Главное, чтобы это вызывало положительные эмоции, чтобы вы ждали этой тренировки. Если у вас есть такое желание – вы счастливый человек. Тогда вам и работать легче, потому что вы знаете, что вечером пообщаетесь с друзьями, скажем, поиграете в футбол, баскетбол.

Я играю в баскетбол с 1947 года. Два раза в неделю. Это та положительная эмоция, которая должна быть у каждого гражданина общества. Если ее нет – это несчастный человек. У него будет депрессия и обязательно плохой иммунитет.

Беседовала Анна Ященко