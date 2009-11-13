Минздрав засекретит данные о жертвах свиного гриппа

Министерство здравоохранения не считает нужным обнародовать данные о количестве лабораторно подтвержденных случаях заболеваний пандемическим гриппом.

«Украина в пандемии гриппа А/Н1N1, и сейчас не играет роли, сколько будет выявлено этих случаев, мы должны всех лечить одинаково», - заявил первый заместитель министра здравоохранения Василий Лазоришинец на брифинге в пятницу.

Лазоришинец также напомнил, что в Украине с начала эпидемии заболело гриппом и ОРЗ и пандемическим гриппом 1,25 млн человек, в том числе 61 тыс. человек - за последние сутки, что на 8,5 тыс. меньше, чем за предыдущие сутки. На лечении в стационаре находятся 65 615 человек, в том числе 392 - в реанимации, 60 - на искусственной вентиляции легкий.

С начала эпидемии в Украине умерло 239 человек, в том числе за последние сутки 26 человек, большая часть из которых в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской и Тернопольской областях.

Он также сообщил, что согласно лабораторным данным, от пандемического гриппа умерло 14 человек.

Отвечая на вопрос, почему колеблется этот показатель, причем в сторону уменьшения, Лазоришинец пояснил, что это связано с тем, что предварительно подтвержденный диагноз в дальнейшем мог не подтвердиться.

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