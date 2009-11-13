Эпидемия гриппа движется с запада на восток Украины

Всемирная организация здравоохранения констатирует продвижение эпидемии гриппа с запада на восток Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил на пресс-конференции в Киеве руководитель миссии ВОЗ в Украине Юкка ПУККИЛА.

«Пандемию невозможно остановить. Для нее границ не существует. Единственное, что мы можем сделать, как-то замедлить ее продвижение. Мы уже видим, что в Украине есть показатели, что эпидемия двигается с запада на восток», - сказал Ю.ПУККИЛА.

По его словам, органы власти в Украине эффективно проводят борьбу с эпидемией гриппа. Он отметил, что ВОЗ может давать только рекомендации правительству относительно мероприятий для противодействия эпидемии.

Ю.ПУККИЛА отметил, что введение карантина в учебных заведениях Украины способствовало относительному замедлению распространения эпидемии.

В свою очередь, первый заместитель министра здравоохранения Украины Василий ЛАЗОРИШИНЕЦ констатировал, что введение карантина способствовало снижению заболеваемости гриппом и ОРВИ среди студентов и учеников.

По словам Ю.ПУККИЛЫ, миссия ВОЗ будет работать в Украине до конца следующей недели, и тогда будет обнародован отчет ВОЗ относительно ситуации с распространением эпидемии в Украине.

Он отметил, что Украине необходимо начинать вакцинацию населения как можно скорее. Вместе с тем, добавил Ю.ПУККИЛА, ВОЗ подчеркивает, что для всего населения Украины вакцины не хватит, поэтому правительству следует определить группы рисков, для которых вакцинацию необходимо проводить в первую очередь.