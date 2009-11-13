На руководителя Минздрава подадут в прокуратуру

Уполномоченный по правам человека в Польше Януш КОХАНОВСКИЙ намерен подать заявление в прокуратуру на министра здравоохранения Еву КОПАЧ за ее отказ приобрести вакцину против вируса гриппа A/H1N1.

Об этом он сказал в эфире телеканала TVN24.

По убеждению польского Обмудсмена, министр своим решением не покупать вакцину, пока не будут завершены клинические исследования ее безопасности, подвергает опасности граждан Польши.

„Если ситуация до понедельника не изменится, в понедельник подам заявление в прокуратуру о возможности совершения преступления, согласно 165 и 231 статье Уголовного кодекса”, - сказал Я.КОХАНОВСКИЙ и добавил: „Шутки закончились”.

Указанные Омбудсменом статьи предусматривают лишение свободы на срок от шести месяцев до 8 лет.

По словам Я.КОХАНОВСКОГО „эти разговоры, что прививки больше вредят, чем сам грипп, является очень опасными разговорами. Они могут вернуть профилактику на уровень, который был 100-200 лет назад”.

Он заявил, что только правительство Польши из 27 стран Евросоюза сохраняет„каменное спокойствие” в условиях угрозы эпидемии.

Вице-министр здравоохранения Польши Якуб ШУЛЬЦ, который дискутировал с Я.КОХАНОВСКИМ в эфире TVN24, выразил удивление позицией Омбудсмена, и добавил, что Министерство здравоохранения не планирует изменять свою позицию.

Справка УНИАН. В 38-миллионной Польше гриппом A/H1N1 заболели более 210 человек, тогда как в прошлом году сезонным гриппом заболели 540 тысяч человек. Ни один больной A/H1N1 в Польше не умер.