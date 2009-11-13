Санстанция закрыла лабораторию клиники Eurolab, диагностировавшую грипп A/H1N1

В Киеве сегодня закрыли самую мощную в Украине лабораторию по диагностике вируса гриппа A/H1N1 клиники Eurolab, делавшей тесты бесплатно.

Об этом в интервью УНИАН заявил основатель и президент фонда Eurolab, руководитель штаба «Киевляне против гриппа» Андрей ПАЛЬЧЕВСКИЙ.

«Я считаю это вызвано тем, что мы фиксируем реальные размахи эпидемии «свиного» гриппа. За последние дни к нам обратилось более 100 тысяч людей, многим из них тесты были сделаны бесплатно. Закрывать лабораторию - просто недопустимо и преступно в эпоху эпидемии. Мы считаем, что это сведение счетов», - отметил А ПАЛЬЧЕВСКИЙ.

Он выразил предположение, что чиновники хотят уменьшить реальные размахи эпидемии «свиного» гриппа в Украине, и сомневается в правдивости информации Минздрава Украины о масштабах эпидемии и реальном количестве больных свиным гриппом. «Например, в Америке за 6 месяцев эпидемии «свиного» гриппа, вирусом A/H1N1 были заражены 22 миллиона человек, около 4 тысяч погибли, из них 540 детей. А ведь в США более 20 лабораторий, а у нас лишь 3,» - сказал А ПАЛЬЧЕВСКИЙ.

По его словам, лабораторию Eurolab закрыла городская санитарно-эпидемическая станция, за, то, что, «якобы, не все в порядке с документами». «Но мы работаем уже 5 лет. И проблем не возникало. Мы - единственная в Украине частная лаборатория, диагностировавшая вирус гриппа A/H1N1,» - подчеркнул А.ПАЛЬЧЕВСКИЙ.

Справка УНИАН. Цель общественной инициативы народный штаб «Киевляне против гриппа» - уменьшить уровень заболеваемости среди населения гриппом и информировать об особенностях течения болезни и предупредительных мерах. Одной из первых инициатив, организованных народным штабом при поддержке благотворительного фонда «Eurolab», была организация бесплатных пунктов тестирования относительно гриппа А/H1N1 в самых крупных торгово-развлекательных центрах Киева.

Об особенностях гриппа А/H1N1 и течении болезни можно узнать на специально созданном сайте: www.griph1n1.com.ua