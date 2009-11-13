Донетчина: от пневмонии умерли 7 людей, из них 4 – за последние сутки

В Донецкой области за эпидемиологический период (с 30 октября) от двусторонней пневмонии умерли уже 7 человек, из них четверо – за последние сутки, в том числе двое детей.

Как сообщили УНИАН сегодня в Донецкой областной санитарно-эпидемиологической станции, за минувшие сутки в регионе была зарегистрирована смерть двоих взрослых жителей Макеевки и Ясиноватского района и двое детей – из Мариуполя и Артемовска. Всем умершим поставлен диагноз «пневмония».

По информации облСЭС, в Донецкой области за минувшие сутки было зарегистрировано 4 тысячи 427 обращений за медпомощью больных респираторными инфекциями, гриппом и осложнениями. Умерло с диагнозом «пневмония» 7 человек, в том числе два ребенка.

Секционный материал направлен для расшифровки диагноза в Центральную СЭС Киева.

Доминирующим возбудителем в этиологии заболеваний ОРВИ остается грипп типа А.