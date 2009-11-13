Кабмин упростил процедуру госрегистрации медицинских масок

Кабинет министров Украины распоряжением от 11 ноября (№ 1357-р) упростил процедуру государственной регистрации медицинских масок.

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В частности, поручено Министерству охраны здоровья обеспечить внесение в Государственный реестр медицинской техники и изделий медицинского назначения: маски медицинские марлевые, изготовленные из марли медицинской, которая отпущена из мобилизационного резерва в связи с проведением мероприятий, направленных на предотвращение распространения гриппа типа А/H1N1 и острых респираторных заболеваний среди населения, в соответствии с согласованными МОЗ типичными техническими условиями, на основании поданных производителем заявления и документа, который подтверждает соответствие масок отмеченным техническим условиям.

Также поручено обеспечить внесение в госреестр масок медицинских защитных одноразового использования на основании поданных производителем заявления и документа, который подтверждает соответствие масок требованиям качества и безопасности для здоровья человека.