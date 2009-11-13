Ющенко призывает Кабмин не допустить уничтожения фармации

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призывает правительство и Верховную Раду не допустить уничтожения украинской фармацевтической отрасли.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время посещения Борщаговского химико-фармацевтического завода.

По словам Президента, «то, что происходит вокруг украинской фармацевтики, - это атмосфера нездоровая». По его мнению, “те эмоции и политические спекуляции, которые сейчас происходят, могут отбросить нас на много лет назад”. В.ЮЩЕНКО заявил, что в этой ситуации следует руководствоваться украинским интересом.

Он отметил, что, с одной стороны, есть интерес покупателя, а с другой стороны - следует понимать, что «за нашей спиной стоит уникальная отрасль, которую можно уничтожить непродуманным решением за несколько недель». В.ЮЩЕНКО призвал всех найти национальный компромисс в этом вопросе. «Я сделаю большой неморальный поступок, если, закрыв глаза пойду навстречу популистскому решению», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Как сообщал УНИАН, ранее В.ЮЩЕНКО заявлял о намерении ветировать принятый 20 октября Верховной Радой закон о введении моратория на повышение цен на лекарства.

Данным законом предусмотрено на период финансового кризиса установить мораторий на повышение цен на все виды лекарств и лекарственных препаратов отечественного и зарубежного производства до установления размера минимальной зарплаты и пенсий на уровне прожиточного минимума и до погашения задолженности по выплате зарплат, стипендий и денежного обеспечения студентов, курсантов и учащихся.

Также законом предусмотрено, что лекарственные препараты отечественного производства реализуются по ценам, регулируемым государством, лекарственные препараты зарубежного производства - по ценам, которые были по состоянию на 1 июля 2008 года.