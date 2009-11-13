Прикарпатье: от пневмонии умерли 33 людей, больше половины - женщины
11:28, 13 ноября 2009Страна
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В реанимации - 4 беременные
На Прикарпатье от вирусной пневмонии умерли уже 33 человека, больше половины из которых женщины.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщила заместитель начальника Главного управления здравоохранения Ивано-Франковской облгосадминистрации Зоя ЦИХОНЬ.
По ее словам, за последние сутки умерла женщина в Косивском районе, которая была в реанимации.
З.ЦИХОНЬ сообщила, что за последние сутки в области госпитализировано 340 человек. В реанимации на утро находится 46 взрослых пациентов, из них 4 беременных женщины, а также 2 детей - в тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких.
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