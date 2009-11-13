Украинцы умирают не от пневмонии, а от вирусного дистресс-синдрома?

Все жертвы вируса на Буковине (22 лица в возрасте от 20 до 40 лет) умерли не от двусторонней пневмонии, как это считалось раньше, а в результате вирусного дистресс-синдрома, то есть тотального поражения легких.

Сначала наступает сердечно-легочная недостаточность, а следовательно развивается кардиогенный шок, который вызывает остановку сердца и смерть. Об этом газете «Доба» сообщил начальник бюро Черновицкой областной судмедэкспертизы, доктор наук, профессор Виктор Бачинский.

«Во время двусторонней пневмонии прослеживается определенная морфологическая картина. Относительно данных смертей, то здесь такой морфологической картины нет. Вирус, который влечет за собой смерть, очень агрессивен, он даже не поражает трахею, а сразу попадает в легкие и вызывает сильный их отек и сплошное кровоизлияние. К такому состоянию приводят смешанные типы парагриппа и гриппа А/Н1N1. Это очень токсичный штамм, который до сих пор не поддавался выработанному Минздравом методу лечения», – сообщил Виктор Бачинский.

По его словам, нужно срочно менять стандарты лечения, ведь те, которые применялись до сих пор, результатов не дали – в реанимации не удалось спасти всех людей, пораженных этим вирусом. Не оправдались в этой ситуации и аппараты искусственной вентиляции легких – смертность людей наступала в 100%.

Ввиду этого, группа профессоров Черновицкого медуниверситета обратилась к Министерству здравоохранения и СНБО с требованием пересмотреть стандарты лечения больных на Буковине. Ученые-морфологи отправили в Киев протоколы, результаты исследований и анализы, взятые у тяжело больных и умерших от вируса людей.

Виктор Бачинский, который входит в группу инициаторов обращения, отмечает, что вирус является чрезвычайно токсичным, он способен проникать не только через органы дыхания, но и через глазную оболочку. Потому черновицкие ученые рекомендуют ни в коем случае не отказываться от масок и на период эпидемии даже носить защитные очки. Важным условием для недопущения ухудшения ситуации является также соблюдение карантинного режима.

ЗИК