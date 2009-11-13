Помогите спасти жизнь 4-летнего Богданчика!

У 4-летнего Богдана Шиндера c Хмельниччины - раковая опухоль. Лечение в Украине не дало результата. Благодаря помощи неравнодушных людей мальчику собрали средства на обследование в Москве. Там взялись помочь Богдану. 700 000 рублей для лечения предоставил Фонд Михаила Горбачева. Сейчас Богдана готовят к операции и пересадке костного мозга. И опять нужны деньги. В больнице сказали, что в случае осложнений и непредвиденных обстоятельств родители должны иметь еще как минимум 1 миллион рублей! При отсутствии денег лечение прекратят.

1 миллион рублей – это 280 тысяч гривен! Сумма – огромная! Но если каждый из нас перечислит хотя бы гривню, Богдан получит шанс на выздоровление!

Помощь можно передать маме мальчика, Олене, – тел. 068 172 60 45

или перечислить на карточку

Транзитный счет "Приватбанка" 29240825525601

МФО 315405

ЗКПО 22772795

для зачисления на мгновенную карточку 4405885013938268 Приватбанк

Получатель: Шиндер А.М.