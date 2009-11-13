Выявлено 2 тыс нарушений в торговле лекарств

Милицией выявлено почти 2 тыс. нарушений порядка обращения лекарственных средств.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте связей с общественностью Министерства внутренних дел, отметив, что проверка аптек и других медицинских учреждений проводится с целью недопущения злоупотреблений в ходе реализации лекарств во время эпидемии гриппа.

Стражи порядка направили в соответствующие государственные органы 530 материалов о лишении аптечных учреждений лицензий на право осуществления розничной торговли лекарственными препаратами.

По материалам проверок возбуждены четыре уголовных дела.

В 250 аптечных учреждениях зафиксировано превышение предельных уровней розничных цен на медицинские препараты.

Больше всего таких нарушений выявлено во Львовской (19), Тернопольской (38), Донецкой (36), Ивано-Франковской (16), Сумской (17), Черновицкой (15) и Житомирской (12) областях.

Установлено около 1 тыс. 700 фактов отсутствия в продаже определенного правительством обязательного ассортиментного перечня медицинских препаратов.

Также проводятся оперативные и другие мероприятия с целью установления мест неучтенного хранения медицинских препаратов, взаимоотношений субъектов рынка лекарственных препаратов с фиктивными субъектами ведения хозяйства и конвертации ими денежных средств.