На борьбу с гриппом и ОРВИ на Харьковщину поступило 4,2 млн грн

Для профилактики, диагностики и лечения ОРВИ и гриппа в Харьковскую область поступило 4,2 млн. грн.

Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации со ссылкой на заместителя председателя ОГА Игоря ТЕРЕХОВА.

По словам И.ТЕРЕХОВА, сегодня область получила из резервного фонда Кабинета министров Украины 4217 тыс. грн. для профилактики, диагностики и лечения ОРВИ и гриппа.

И.ТЕРЕХОВ отметил, что полученную сумму планируется направить на закупку антибактериальных, противовирусных препаратов для лечения гриппа и ОРВИ, медицинского кислорода, жаропонижающих, антигистаминных и противошоковых препаратов, антисептических и дезинфицирующих средств, лабораторных диагностикумов и расходных материалов (шприцев, систем для внутривенных вливаний, резиновых перчаток, одноразовых кислородных масок и тому подобное).

И.ТЕРЕХОВ сообщил, что половина средств будет передана в городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи им. Мещанинова, городские клинические больницы №13 и №31.

Остальные средства, по его словам, «будут направлены в областную клиническую инфекционную больницу, областную детскую клиническую инфекционную больницу, областную студенческую больницу, областной госпиталь для инвалидов войны, Балаклейскую и Лозовскую центральные районные больницы, Купянскую и Изюмскую центральные городские больницы».

Как передавал УНИАН, для борьбы с гриппом и ОРВИ ожидались поступления в Харьковскую область в размере около 11 млн. грн. из резервного фонда Кабинета министров Украины.