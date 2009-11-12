В Украине подтверждено 85 случаев гриппа A/H1N1

В Украине лабораторно подтверждено 85 случаев гриппа A/H1N1, 16 человек умерли именно от этого гриппа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила на пресс-конференции главный врач Центральной санитарно-эпидемиологической станции Любовь НЕКРАСОВА.

В частности, она отметила, что на сегодняшний день взяты пробы для диагностики у 533 больных. Проведено исследование по 108 образцам и подтверждена в 85 случаях заболеваемость гриппом А/Н1N1.

Врач также сообщила, что взяты пробы у 16 умерших от гриппа, и все подтвердили наличие гриппа А/Н1N1.

Отвечая на вопрос журналистов, когда можно ожидать вторую волну гриппа, Л.НЕКРАСОВА сказала, что именно первая волна, которая есть сейчас в Украине, определит, когда будет вторая волна гриппа в государстве.

По ее словам, сегодня «пандемический грипп, к сожалению, непредсказуемый».

Как сказала Л.НЕКРАСОВА, от того, сколько людей будет вакцинировано от гриппа и сколько переболеют им во время первой волны, и будет зависеть, насколько сложной будет вторая волна заболеваемости.

На пресс-конференции заместитель директора Институт токсикологии и экологии и гигиены им. Л.Медведя Сергей БЕРЕЖНОВ сказал, что в Украине были осуществлены «своевременные и адекватные действия» для борьбы с гриппом.

Он отметил, что очень важно, чтобы население Украины поняло необходимость проведения прививки от гриппа.

По его словам, даже прививка от сезонного гриппа позволяет предотвратить тяжелый ход заболевания пандемическим гриппом.

Он прогнозирует, что через 2-3 недели в Украине можно будет наблюдать спад заболеваемости гриппом.

В то же время С.БЕРЕЖНОВ отметил, что есть опасность того, что когда будут возобновлены занятия в школах и вузах, может снова начаться повышаться уровень заболеваемости.

На вопрос журналистов относительно наличия в Украине вакцины против гриппа А/Н1N1, директор Института токсикологии и гигиены Николай ПРОДАНЧУК сказал, что сегодня в Украине нет такой вакцины.

Он отметил, что законодательством Украины предусмотрена возможность подтверждения для использования такой вакцины по сокращенной процедуре, но сегодня никто не рискнет пойти этим путем.

Он сказал, что в 2007 году, когда возникла угроза заболевания птичьим гриппом, им тогда было принято решение, в соответствии с законодательством, о регистрации и применении вакцины против данного заболевания по сокращенной процедуре, но потом это закончилось возбуждением уголовного дела.

Он отметил, что «никто из чиновников сегодня не рискнет применить упрощенную процедуру, чтобы получить те же проблемы, которые получил я».

Поэтому, по словам Н.ПРОДАНЧУКА, должны быть проведены все исследования по регистрации вакцины против гриппа А/Н1N1 в Украине.

С.БЕРЕЖНОВ прогнозирует, что «в начале января такая вакцина может быть в Украине».