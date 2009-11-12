Поляки передали Ривному аппарат для вентиляции легких

Аппарат для искусственной вентиляции легких, 14 тыс. одноразовых масок и тест-системы передали для Ривненской областной детской больницы медики из партнерского для региона Вармино-Мазурского воеводства (Республика Польша).

Как передает корреспондент УНИАН, торжественная передача этих медицинских средств состоялась в этой больнице при участии заместителя главы облгосадминистрации Олега ТОРКУНОВА, руководителей медицинской сферы области и журналистов.

Специалисты отметили, что аппарат для искусственной вентиляции легких заменит устаревший аналог, который уже отработал здесь более 20 лет и ремонту не подлежит. Аппарат может работать не только от электросети, но и от аккумулятора на протяжении шести часов. Этого времени, по словам врачей, вполне достаточно, чтобы тяжело больного ребенка доставить из самого отдаленного уголка Ривненской области в областную больницу.

Заведующий отделением анестезиологии и интенсивной терапии областной детской больницы Николай ХОРУЖИЙ сообщил, что его отделению требуется еще шесть подобных аппаратов. Ведь срок эксплуатации тех, которые имеются в наличии, преимущественно составляет 20 лет. За рубежом замена подобной аппаратуры проходит через каждые три года, отметил он.