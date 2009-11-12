Тернопольщина получила лабораторию для выявления А/Н1N1

Тернопольская областная санитарно-эпидемиологическая станция получила от Министерства охраны здоровье оборудование для лаборатории диагностики инфекционных заболеваний методом полимеразной цепной реакции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель председателя облгосадминистрации Федор ШЕВЧУК. По его словам, эта лаборатория позволит диагностировать наличие различных вирусов гриппа, в том числе и гриппа типа А/Н1N1 “Калифорния”. “Поэтому нам уже не придется возить пробы для диагностики во Львов или в Киев”, – сказал Ф.ШЕВЧУК.

При этом он отметил, что для завершения реконструкции помещения под лабораторию и монтажа оборудования необходимо еще 350 тыс. грн. “В то же время Тернопольский медицинский университет за собственные средства закупил оборудование для аналогичной университетской лаборатории и приступил к ее монтажу. Планируется, что она сможет начать работать уже на будущей неделе”, – сообщил Ф.ШЕВЧУК.

По его словам, если из-за отсутствия средств затянется монтаж лаборатории областной СЭС, то для проведения необходимых исследований будет заключено соглашение с университетской лабораторией.