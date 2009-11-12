Врачи Эстонии не видят разницы между "свиным" и обычным гриппом

В Эстонии с сегодняшнего дня у каждого из пациентов, подозреваемых в заболевании гриппом, больше не будут брать специальные пробы на определение «свиного» гриппа.

По мнению специалистов, новый грипп превратился в обычное сезонное заболевание, передают «Подробности».

«Это не вопрос денег, это результат наблюдения за эпидемиологическим процессом. Сезонные вирусные заболевания распространяются с такой же интенсивностью, что и этот новый грипп», - сообщил Эстонскому телевидению советник по эпидемиологии инспекции здравоохранения Эстонии Кууло КУТСАР.

Он признал, что специалисты страны с самого начала уделили недостаточное внимание «свиному» гриппу, так как вирус оказался довольно обычным вирусом и, судя по картине протекания болезни, он не вызывает тяжелых форм болезни.

«Этот грипп был уже в Эстонии месяцы. Картина заболевания, как у сезонного, так и пандемического вируса гриппа одинаковая, лечение одинаковое, меры предосторожности одинаковые, поэтому здесь больше нет необходимости делать различия», - завил представитель инспекции здравоохранения.