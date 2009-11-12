В Донецкой области - третий случай смерти от пневмонии

В Донецкой области от двусторонней пневмонии умерла женщина – третий человек за эпидемиологический период (с 30 октября 2009 г).

Как сообщили УНИАН в Донецкой областной санитарно-эпидемиологической станции, умерла жительница города Горловки, 1969 года рождения.

По информации облСЭС, в Донецкой области за минувшие сутки было зарегистрировано 5007 обращений за медпомощью больных респираторными инфекциями и гриппом. Общее количество заболевших гриппом и ОРВИ с начала эпидемии (с 30.10.09 р) составило 62486 случаев, в том числе детей 24452, госпитализировано всего 2815 больных. Умерло 3 взрослых человека, секционный материал направлен для расшифровки диагноза в Центральную СЭС г. Киева. По словам эпидемиологов, все трое умерли от двусторонней пневмонии..

По данным экспресс-диагностики, в этиологии заболеваний преобладают возбудители гриппа типа А.

Как сообщал УНИАН, ранее в эпидемиологический период в Славянском районе умерла 22-летняя женщина и в городе Донецке - мужчина, 1942 года рождения.

10 ноября на пресс-конференции главный государственный санитарный врач города Донецка Валерий КОВАЛЕВ уточнил, что умерший от двусторонней пневмонии мужчина не был заражен вирусной инфекцией, в патологоанатомическом заключении ему был поставлен диагноз – «ларинготрахеобронхит под вопросом, геморрагическая пневмония под вопросом».