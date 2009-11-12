На Прикарпатье 50% больных с гриппом уже выписаны из больниц

На Прикарпатье половина госпитализированных в гриппом уже выписаны из больниц.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщила заместитель начальника Главного управления Ивано-Франковской облгосадминистрации Зоя ЦИХОНЬ.

По ее словам, из 6 тыс. 800 госпитализированных с гриппом и ОРВИ уже на сегодняшний день выписано из больниц 3 тыс. 246 чел.

«За эту неделю эпидпорог заболевания гриппом и ОРВИ в области с тем, что должно было бы быть, превышает в три раза приблизительно, - сказала З.ЦИХОНЬ. - За последние сутки мы имеем 2 тыс. 550 новых больных, вчера было 3 тыс. 200. Так как всегда у нас в четверг-пятницу некоторое уменьшение, а после выходных, как правило, идет подъем”.

Это потому, объяснила она, “что больные, которые болеют субботу-воскресенье, не имеют тяжелого состояния и уже в понедельник обращаются к врачу, особенно это касается людей, которые берут больничный”.

З.ЦИХОНЬ отметила, что уменьшилось количество людей в реанимации. «Всего 49 взрослых, есть 18 детей, беременных 5 и 4 - на искусственной вентиляции легких», - сообщила она.

Особенно З.ЦИХОНЬ отметила, что наиболее уязвимой группой являются беременные женщины. «Сейчас не желательно им ходить по улицам без надобности», - сказала она.

Заместитель начальника областного Управления здравоохранения сообщила, что за последние сутки умерли три человека, которое находилось в реанимационных отделениях. «Все они были в группе повышенного риска, - сказала она. – Два человека умерло в Ивано-Франковске и один больной в Тисменицком районе».

В целом на сегодняшний день в Ивано-Франковской области с начала эпидемии от вирусной пневмонии умерли 32 человека.