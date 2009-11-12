На Волыни эпидпорог по гриппу и ОРВИ превышен в 6 раз

В Волынской области эпидемический порог заболеваемости гриппом и ОРВИ превышен в 6 раз. На 10 тыс. чел. этот показатель сегодня составляет 467,1 (10 ноября он составлял 437,6).

Как сообщили УНИАН в Волынском областном управлении здравоохранения, на сегодняшний день умерли уже 7 чел., а 10 ноября медики фиксировали 4 смертельных случая от пневмонии, в одном из них подтвержден диагноз гриппа А/H1N1.

В целом, за последние сутки за помощью к медикам в области обратились 48 тыс. 271 чел., госпитализировано 2 тыс. 292 чел., на стационарном лечении находятся 1052 больных, 22 – в реанимации и 3 - на искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сообщили в управлении.

Как отметила заместитель начальника областного управления здравоохранения Мария ГОГОША, увеличилось количество обращений граждан, в которых медики фиксируют осложнение от гриппа и ОРВИ, - пневмонию. Ситуация обусловлена еще и неблагоприятными погодными условиями, а поэтому говорить об улучшении пока рано, отметила М.ГОГОША.

В Луцке же за прошедшие сутки с жалобами на симптомы ОРВИ и гриппа к медикам обратилось 1195 чел.. У 83 чел. поставлен диагноз грипп. На стационарном лечении находятся 104 чел., среди них – 45 с диагнозом пневмония, в реанимации – 3 чел., на ИВЛ – 1 чел. В целом с начала эпидемии к медикам обратилось 17 тыс. 565 жителей Луцка.