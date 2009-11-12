Итальянцы не хотят делать прививки против A/H1N1

Граждане 60-миллионной Италии скептически отнеслись к призывам правительства, которое заказало 5 млн. доз вакцин против нового вируса гриппа A/H1N1, проводить прививку от этого вируса.

По данным итальянской La Stampa, с начала кампании вакцинации до сих пор прививки против нового вируса сделали лишь 80 тысяч итальянцев.

Граждане одного из наиболее густонаселенных государств Европейского Союза отказываются от прививки под воздействием мнения ряда экспертов, которые отмечают, что она может быть опасное для здоровья.

„Людей беспокоит наличие ртути в препаратах против вируса”, - отметила La Stampa.

Между тем в Италии за последнее время гриппом и ОВРИ заболели 700 тысяч человек, 34 из них умерли.

Министр здравоохранения страны Феруччио ФАЦИО убеждает в безопасности вакцин, отмечая, что они были допущены на рынок Евросоюза Европейским агентством по вопросам лекарств.

Как сообщал УНИАН, правительство 38-миллионной Польши отказалось от закупки вакцины против A/H1N1, пока не будет подтверждена ее безопасность.

Польский министр здравоохранения Ева КОПАЧ заявила, что производители вакцин хотят „быстро заработать” на их продаже и не принимают на себя ответственность за безопасность своих продуктов.

Польская власть также считает намного более опасным сезонный грипп, чем так называемый „калифорнийский” - A/H1N1, которым в стране с мая заболели более 200 человек, ни один из которых не умер.