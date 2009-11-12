В Украине 16 детей из 1000 не доживают до пяти лет

Шестнадцать детей из тысячи родившихся живыми не доживают в Украине до пяти лет, сообщается в докладе Детского фонда ООН (UNICEF), обнародованном в среду.

Всего в мире, согласно докладу, из каждой тысячи до пяти лет умирают 65 детей. По наиболее свежим данным ЮНИСЕФ, которые приводятся в докладе - за 2008 год, на планете живет 634 млн. 631 тыс. детей в возрасте до пяти лет, цитирует доклад РИА "Новости".

В регионе СНГ и Центральной Европы средний показатель детской смертности составляет 23 ребенка на тысячу - столько же, сколько и в странах Латинской Америки и Карибского бассейна.

Из республик бывшего СССР лучше всего ситуация сложилась в странах Балтии, относящихся в докладе к категории "Индустриально развитые страны": в Эстонии на тысячу родившихся умирает шесть детей, в Литве - семь, в Латвии - девять.

Далее следуют Россия и Беларусь - 13, Украина - 16, Молдова - 17, Армения - 23, Казахстан и Грузия - 30, Азербайджан - 36, Киргизия и Узбекистан - 38, Туркмения - 48, Таджикистан - 64.

Печальное лидерство по показателю детской смертности сохраняет Африка, где до пяти лет не доживают 132 ребенка из тысячи родившихся. Наилучшее положение - в индустриально развитых странах (Евросоюз, Норвегия, Швейцария, США, Канада, Япония, Австралия и Новая Зеландия).

Наименьший уровень детской смертности на планете - в карликовых европейских государствах - Лихтенштейне и Сан-Марино - два ребенка на тысячу. Три ребенка до пяти лет из тысячи умирает в Швеции, Финляндии и Люксембурге, а также в Сингапуре.

В 17 европейских странах и Израиле этот показатель составляет четыре детских смерти на тысячу.

В Соединенных Штатах из тысячи детей до пятилетнего возраста не доживают восемь. Примечательно, что США по этому показателю отстают от известной высокими достижениями в медицине Кубы, где уровень детской смертности составляет шесть на тысячу.

В целом эксперты ЮНИСЕФ констатируют, что за прошедшие почти два десятилетия уровень детской смертности сократился - в 1990 году до пяти лет не доживали 9% детей во всем мире, сейчас - 6,5%.

Так, в странах СНГ и Центральной и Восточной Европы 18 лет назад до пятилетнего возраста умирал 51 ребенок из тысячи. В 2008 году - 23 ребенка. Данные ЮНИСЕФ по регионам, без разбивки по странам, были опубликованы в середине сентября этого года.

Всего же в прошлом году в мире умерло 8,8 миллиона детей до пяти лет.

Наихудший показатель - в странах Африки: там в 2008 году умерли около 4,5 миллиона детей до пяти лет. Тем не менее, даже на Черном континенте удалось добиться сокращения детской смертности за 18 лет на 21%.

В 2000 году лидеры всех государств мира обязались до 2015 года сократить на две трети смертность среди детей в возрасте до пяти лет. За это время во всех регионах мира удалось добиться заметных успехов на этом направлении. По мнению экспертов ЮНИСЕФ, этому способствовали несколько факторов: большее число детей были привиты от инфекционных болезней, грудное кормление младенцев стало более популярным, а в регионах, где встречаются насекомые-переносчики малярии, стали шире применяться защитные сетки для кроватей.

Вместе с тем, прогресс в этой сфере в целом по миру недостаточен, чтобы добиться поставленных целей.

Страны Азии и Африки, где проживает подавляющее большинство населения, отстают от намеченных темпов сокращения детской смертности. Так, например, в Центральной и Западной Африке абсолютное число детей, умерших до пяти лет, даже выросло с 2,2 до 2,6 миллиона - главным образом, за счет увеличения общего уровня рождаемости.

В целом же в азиатском и африканском регионах происходит 93% всех детских смертей в мире, а половина всех умерших до пяти лет детей проживала всего в пяти странах: Индии, Нигерии, Демократической Республике Конго, Пакистане и Китае.

Помимо сугубо медицинских и социальных причин высокого уровня смертности в отдельных регионах, эксперты ЮНИСЕФ называют и политическую нестабильность, а также вооруженные конфликты.

Вместе с тем, центральную роль в борьбе за дальнейшее снижение уровня детской смертности, отмечают специалисты Детского фонда ООН, должны сыграть программы по профилактике и борьбе с такими заболеваниями, как пневмония, диарея, врожденные пороки, малярия, ВИЧ/СПИД, а также обеспечение младенцев достаточным питанием.